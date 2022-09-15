Москва, , 13:18 — REGNUM На этой неделе нефть торгуется относительно стабильно, проводя большую часть времени в диапазоне $92-95 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Нефть Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Фьючерсы 14 сентября подорожали на 1%, отыграв потери предыдущего дня. Однако драйверов для развития импульса по-прежнему не хватает — быки не могут отважиться на штурм отметки $96, пробой которой мог бы открыть путь к психологическому уровню $100.

Отраслевые новости носят нейтральный характер, не оказывая заметного воздействия на поведение трейдеров. В своем обновленном обзоре МЭА снова понизило оценку спроса на нефти в 2022 году, но ограничилось 100 тыс. баррелей в сутки, тогда как прогноз по мировой добыче остался без изменений, как и оценка спроса в 2023 году.

Тем временем статистика от Американского института нефти показала, что на прошлой неделе запасы сырой нефти увеличились на 2,4 млн баррелей, во многом из-за падения импорта на 1 млн баррелей.

Запасы бензина сократились на 1,8 млн баррелей, а объемы дистиллятов неожиданно выросли более чем на 4 млн баррелей. Добыча осталась на уровне 12,1 млн баррелей в сутки.

Неспособность котировок показать более уверенный подъем в направлении трехзначной отметки говорит о рисках возобновления снижения, причем продажи могут проявиться еще до конца торговой пятидневки.

На предстоящей недели фактором риска для Brent и высокодоходных активов в целом станет заседание Федрезерва», — пояснил эксперт.

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