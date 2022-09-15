Вашингтон, 15 сентября, 2022, 13:10 — ИА Регнум. Два самолета с нелегальными мигрантами были отправлены из американского штата Флорида на остров Мартас-Винъярд в штате Массачусетс, сообщает New York Post.

Gage Skidmore Рон Десантис

Такое решение принял губернатор штата Рон Десантис. Таким образом он выполнил данное им ранее обещание отправлять нелегалов, прибывающих во Флориду, в другие штаты. Представитель губернатора-республиканца подтвердил в заявлении Fox News, что такой шаг был «частью государственной программы переселения для перевозки нелегальных иммигрантов в места убежища».

«Такие штаты, как Массачусетс, Нью-Йорк и Калифорния, будут лучше облегчать заботу об этих людях, которых они пригласили в нашу страну, стимулируя нелегальную иммиграцию благодаря тому, что они назвались «штатами-убежищами», и поддержку политики администрации Байдена в отношении открытых границ», — сказала Тарин Фенске, директор по связям с общественностью губернатора Флориды.

Законодатели штата Флорида выделили $12 млн из государственного бюджета министерству транспорта Флориды на реализацию программы переселения иммигрантов в апреле. Офис губернатора Массачусетса Чарли Бейкера заявил, что прибывшим в Мартас-Винъярд был предоставлен краткосрочный приют.