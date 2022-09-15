Москва, 15 сентября, 2022, 13:10 — ИА Регнум. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия») предложила включить Дальний Восток в число пилотных регионов, где будет проходить эксперимент по онлайн-продаже рецептурных лекарств, передает корреспондент ИА REGNUM 15 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Дальний Восток

Накануне Госдума в первом чтении приняла законопроект, который вводит эксперимент по розничной торговле лекарственными препаратами для медицинского применения, отпускаемым по рецепту, дистанционным способом, был принят в первом чтении. Согласно документу, эксперимент распространится на Москву, Белгородскую и Московскую области.

Яровая призвала Минздрав решить вопрос о доступности покупки рецептурных лекарственных препаратов для жителей отдалённых территорий Камчатского края. Соответствующую поправку вице-спикер предложила подготовить ко второму чтению законопроекта.

«Очень много работаю с Министерством по вопросам Дальнего Востока. Почему Дальний Восток не попадает в число пилотных? Для нас тема обеспечения лекарственными препаратами в труднодоступных районах очень важна», — сказала Яровая.

По ее словам, достигнута договоренность с «Почтой России», компания готова взять на себя эту задачу и расширить доставку на рецептурные препараты.

«Предлагаю ко второму чтению институционально закрепить и дать возможность в целом войти в эту процедуру, потому что нам нужно уже завтра и послезавтра обеспечивать во всех труднодоступных районах, во всех поселках людей и, в том числе, рецептурными препаратами», — сказала Яровая.