Самарканд, Узбекистан, 15 сентября, 2022, 13:02 — ИА Регнум. Работа по новому договору между Россией и Ираном находится на завершающей стадии. Об этом 15 сентября заявил президент РФ Владимир Путин.

Kremlin.ru Владимир Путин

В Самарканде проходит двусторонняя встреча российского лидера с президентом Ирана Ибрахимом Раиси.

«В завершающей стадии работа над новым большим договором между Россией и Ираном, который ознаменует отношения сотрудничества», — сказал президент РФ.

Путин также отметил развитие двусторонних отношений между странами.