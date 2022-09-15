Тунис, , 13:05 — REGNUM Органы безопасности Туниса арестовали лидера оппозиционного движения «Ан-Нахда» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), бывшего депутата парламента страны Хабиба аль-Лоза в городе Сфакс на севере страны. Об этом 15 сентября сообщает Babnet.

Тунис Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По данным журналистов, аль-Лоз был задержан по подозрению в вербовке боевиков для участия в войне в Сирии.

По версии следствия, вербовка шла по линии международного движения «Братья-Мусульмане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), филиалом которого является «Ан-Нахда» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как отмечают местные СМИ, за десять лет нахождения представителей движения у власти в Тунисе, страна превратилась в крупнейшего «поставщика» боевиков, участвующих в военных конфликтах на территории Сирии, Ливии, Ирака, Йемена и Мали.

В то же время, журналисты называют арест Хабиба аль-Лоза частью кампании, развернутой президентом Туниса Кайсом Сайедом по борьбе с местной оппозицией.