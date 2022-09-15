Москва, 15 сентября, 2022, 13:10 — ИА Регнум. Закрытая встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с иностранными послами пройдёт в Москве. Лавров расскажет дипломатам о приоритетах России на предстоящей сессии Генеральной ассамблеи ООН, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 15 сентября на брифинге.

Дарья Антонова ИА REGNUM МИД России

Необычная встреча, уточнила Захарова, состоится 19 сентября. Цель встречи, которую можно назвать закрытым брифингом, — доведение информации о подходах России до стран, чьи послы представлены в Москве.

«В ходе мероприятия будут представлены наши приоритеты на текущей сессии Генассамблеи и основные направления работы российской делегации по линии ООН на предстоящий год», — пояснила дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия настаивает на запуске процедуры арбитража из-за систематического нарушения Соединёнными Штатами своих международно-правовых обязательств. По словам главы правовой референтуры постпредства России при ООН Сергея Леонидченко, только так можно решить проблему невыдачи американских виз российским дипломатам.

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