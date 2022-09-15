Рига, 15 сентября, 2022, 12:45 — ИА Регнум.

Евро

В парламенте Латвии приступили к обсуждению проекта нового бюджета страны на 2023 год. Ожидается, что он станет дефицитным, а нехватка денег для выполнения стратегических целей развития государства — еще острее. Латвийский портал bb. lv подробно сообщает, как ведущие партии страны намерены найти недостающее финансирование.

Партия премьер-министра страны Кришьяниса Кариньша «Новое Единство» заявила, что следует осуществить «умную» реиндустриализацию, поддерживая создание экспортоспособных производственных предприятий, что должно добавить налоговые поступления.

Кроме того, по мнению, «Нового Единства», необходимо продать на бирже до 20% акций государственных предприятий.

«Национальное объединение», под контролем которого находится министерство экономики, в своей предвыборной программе обещает увеличить экспорт товаров и услуг, повысить производительность и добиться целей Европейского «зеленого курса». Тем самым будет стимулироваться экономическое развитие и пополняться доходная часть бюджета, уверены во входящей в правительство страны партии.

На вопрос, откуда взять деньги, представитель «Союза зеленых и крестьян» Улдис Аугулис ответил изданию, что можно сократить «ненужные расходы», в том числе административные расходы госаппарата, или сделать фиксацию цен на электричество, газ и отопление. В качестве примера подобной практики он привел решения городских властей Вильнюса.

Главный приоритет сейчас, по мнению представителей СЗК — пережить кризис, остальные вопросы «могут подождать».

Привлечь десять миллиардов евро в течение четырех лет предлагает Айнарс Шлесерс, лидер партии «Латвия на первом месте». По его словам, в мире есть много людей, которые хотят получить постоянный вид на жительство в Европе, но купить недвижимость в Лондоне или Париже для них слишком дорого.

Таким образом, Латвия может определить взнос в размере 250 тысяч евро в качестве инвестиций в недвижимость плюс 250 тысяч евро в виде вложений в специальный Фонд национального развития.

В переговорах с иностранцами, по словам Шлесерса, он выяснил, что таким образом Латвия может привлечь 10 000 инвесторов. Не из России или Белоруссии, гражданам которых все чаще отказывают в доступе в Евросоюз из-за наложенных санкций, а из б. УССР, Казахстана, Узбекистана, Объединенных Арабских Эмиратов и других восточных стран, подчеркнул он.

Шлесерс напоминает, что программа выдачи временного вида на жительство в обмен на инвестиции в свое время привлекла в Латвию 3,5 млрд евро.