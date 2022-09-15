Сеул, , 12:34 — REGNUM С 19 по 23 сентября второй заместитель министра иностранных дел Южной Кореи Ли До Хун посетит США. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Флаги США и Южной Кореи Jeon Han

В ходе визита представитель Южной Кореи встретится с представителями Белого дома и ключевыми фигурами Конгресса, включая заместителя госсекретаря США по вопросам экономического роста, энергетики и окружающей среды Хосе Фернандеса.

Ожидается, что представители двух стран обсудят принятый в США «Акт снижения инфляции», а также обменяются мнениями по поводу недавно подписанной инициативы в области биотехнологий и биопроизводства.