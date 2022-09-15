Оттава, , 12:32 — REGNUM Канадский режиссёр Джеймс Кэмерон прокомментировал постепенный уход из кинематографа 3D-формата. Его слова приводит издание /Film.

Джеймс Кэмерон Listotop.com

«Большинству людей кажется, что с 3D вроде как «покончено». Но на самом деле это ещё не конец. Его только приняла аудитория. Сейчас формат — часть выбора, когда вы идёте в кинотеатр, чтобы посмотреть большой блокбастер. Я сравниваю его с цветом. Когда впервые появились цветные фильмы, то это стало большим событием. Люди ходили смотреть фильмы, потому что те были цветными. Я думаю, во времена «Аватара» люди ходили смотреть фильмы, потому что они были в 3D…», — заявил постановщик. Он также отметил, что сиквел «Аватара» получит 3D-версию.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Джеймс Кэмерон начал снимать четвёртую часть «Аватара». По словам режиссёра, выход ленты состоится не ранее 2026 года.

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