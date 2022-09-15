Канберра, , 13:08 — REGNUM Австралийское правительство сейчас находится в суде из-за якобы «необоснованного» решения о расторжении договора аренды на 99 лет и изгнании представителей России с территории нового посольства в Канберре. Об этом 15 сентября сообщил телеканал Nine News.

Канберра Brian ireland

В ходе разбирательства в федеральном суде Австралии, которое стартовало 14 сентября, правительство Российской Федерации добивается распоряжения о том, чтобы оно сохранило за собой дипломатическую резиденцию в пригороде Канберры Ярралумла.

Российские власти также настаивают, чтобы им «предоставили спокойное пользование» дипломатической собственностью.

Журналисты напоминают, что 16 августа местные органы власти в Канберре решили расторгнуть договор аренды, заявив, что Россия якобы годами откладывала строительство новых зданий посольства и тем самым нарушила договор.