Канберра, , 12:36 — REGNUM Вечером 15 сентября премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз и группа других представителей австралийского государства отправятся в Великобританию, чтобы присутствовать на похоронах королевы Елизаветы II в Лондоне, которые запланированы на 19 сентября. Об этом сообщил телеканал Nine News.

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На борту воздушного судна будут находиться представители нескольких других тихоокеанских стран (Тувалу, Папуа-Новая Гвинея и Соломоновы острова).

«Такая страна, как Тувалу, очевидно, очень маленькая страна и не имеет рейсов в Великобританию … Поэтому мы оказываем некоторую поддержку людям, чтобы они смогли попасть туда, чтобы Содружество было представлено на панихиде по королеве Елизавете», — сказал на пресс-конференции Альбаниз.

Сопровождать Альбаниза также будет генерал-губернатор Австралии Дэвид Херли.

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