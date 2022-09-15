Луганск, 29 марта, 2016, 16:50 — ИА Регнум. За прошедшие сутки на Луганщине подразделения ВСУ выпустили 12 мин по позициям Народной милиции ЛНР в селе Калиновка. Об этом 29 марта заявил официальный спикер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, передает корреспондент ИА REGNUM.

По словам спикера, ВСУ вели огонь с позиций в пгт. Луганское из минометов калибра 82-мм. «Потерь нет», — заверил Марочко.

Он сообщил, что приказы на открытие огня по позициям ЛНР отдает полковник ВСУ Войлоков. «Приказы отдает печально известный полковник Войлоков», — считает Марочко.

В Народной милиции отмечают, что украинские войска продолжают наращивать силы в Станично-Луганском районе, в частности идет переброска военной техники и личного состава.

«В населенный пункт Сизое прибыли дополнительные силы к уже базирующимся там вооруженным силам в следующем составе: два БТР, четыре автомобиля «Урал», два джипа. Вся техника прибыла с личным составом», — рассказал Марочко.

Он также проинформировал, что прибывшая группа военнослужащих ведет наблюдение в районе р. Северский Донец. «Группа приблизительно в составе 20 человек в вечернее время суток выдвинулась из населенного пункта Сизое к реке Северский Донец, к вечеру вернулись обратно», — подытожил Марочко.

А накануне, 28 марта, Марочко заявил, что в Станице Луганской в рядах ВСУ идет частичная ротация с последующей заменой подразделений регулярных войск на отряды ДУК «Правый сектор».

«В населенном пункте Станица Луганская происходит частичная ротация подразделений ВСУ на отряды так называемого ДУК «Правый сектор». По мнению самих рядовых военнослужащих, их специально привозят в зону конфликта. Им говорят, что здесь будут какие-то масштабные боевые действия после провокаций», — сказал спикер Народной милиции ЛНР.

По его словам, руководство Украины «предпринимает попытку ликвидировать их (ДУК «Правый сектор»), так как они не нужны киевскому руководству».

«Мы готовы встретить пополнение надлежащим образом и обеспечить украинским полководцам радушный прием и очередной «котел». Мы призываем руководство «Правого сектора» пожалеть своих солдат, их жен и детей, и направить свою деструктивную энергию на тех, кто действительно ведет вашу страну к хаосу и самоликвидации», — советует Марочко.