Раубичи, Белоруссия, 15 сентября, 2022, 12:14 — ИА Регнум. Российская биатлонистка Наталья Гербулова победила в спринтерской гонке на втором этапе Кубка Содружества по летнему биатлону. Соревнования проходят в Раубичах (Белоруссия).

Андрей Чепакин ИА REGNUM Летний биатлон

Гербулова пробежала дистанцию за 22 минуты 51,3 секунды. Она допустила один промах на огневых рубежах.

Второй к финишу пришла Екатерина Носкова, отставшая от победительницы на 29,6 секунды и допустившая два промаха. Третьей стала Тамара Дербушева, у которой один промах и отставание 44,4 секунды.