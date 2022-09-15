Москва, 15 сентября, 2022, 12:07 — ИА Регнум. В настоящее время происходит структурная перестройка российской экономики, которая, в числе прочего, требует налаживания альтернативной системы расчётов с зарубежными контрагентами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 сентября заявил доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк

«В этом как раз и могут помочь банки из дружественных стран. Их регулятивные риски относительно невелики, так как уровни процентных ставок и норм резервирования отличаются не сильно. Главная ниша, в которой могут быть успешны банки из дружественных стран, — расчёты с предприятиями из этих же стран. Этот вид бизнеса низкомаржинален, так что заметной конкуренции российским банкам они не составят», — уверен экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее запрет на создание филиалов зарубежных банков назвали весьма оправданной мерой.