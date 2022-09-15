* запрещённая в России организация

Кабул, , 11:59 — REGNUM По меньшей мере три члена «Техрик-е Талибан Пакистан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были убиты и ещё четверо ранены в результате взрыва в уезде Бармал афганской провинции Пактика. Об этом источники сообщили Afghanistan International.

Террорист Иван Шилов © ИА REGNUM

Инцидент произошёл 14 сентября в местности Мухама. Официальные представители «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не комментируют этот вопрос.

В августе в том же уезде Бармал взорвалась машина, в которой находились высокопоставленные командиры пакистанских талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Тогда пакистанские СМИ сообщили, что погибли Омар Халид Хорасани, муфтий Хасан и Хафиз Давлат Хан.

Ранее бывший глава службы национальной безопасности Афганистана Рахматулла Набиль заявил, что на афганской территории началась военная операция Пакистана против «Техрик-е Талибан Пакистан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

После того, как «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взял под свой контроль Афганистан, пакистанские талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также усилили свои атаки на пакистанскую армию.

В этом году радикалы в Кабуле организовали переговоры между правительством Пакистана и движением «Техрик-е Талибан Пакистан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Совет Безопасности ООН заявил в июле, что «Техрик-е Талибан Пакистан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в настоящее время представляет собой крупнейшую иностранную военизированную группировку в Афганистане.

Чиновник министерства внутренних дел правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) недавно сообщил Niki Asia Media, что Пакистан регулярно проводит тайные операции в Афганистане и преследует лидеров «Техрик-е Талибан Пакистан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и белуджей.