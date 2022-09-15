Москва, , 11:56 — REGNUM Делегация Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) прибудет в Армению уже сегодня, 15 сентября. Об этом сообщил на брифинге глава объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров.

ОДКБ Иван Шилов © ИА REGNUM

Он сообщил, что сам также отправится в составе делегации для изучения обстановки на границе с Азербайджаном. Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась прибудет в Армению, но уже на следующей неделе.

«С учётом того, что генеральный секретарь сейчас принимает участие в других международных серьезных мероприятиях, в частности, приглашен на саммит ШОС, поэтому его вылет будет и прибытие в Республику Армения позже», — сказал Сидоров.

Глава штаба ОДКБ добавил, что в делегацию входят представители всех стран, входящих в организацию. Прибытие в Ереван планируется вечером 15 сентября.

Напомним, накануне премьер-министр Армении Никол Пашиян заявил, что Азербайджан в ходе наступления вторгся на территорию республики, в связи с чем Ереван запросил помощи в ОДКБ. Вечером того же дня стороны договорились о перемирии.

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