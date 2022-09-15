Москва, 15 сентября, 2022, 11:43 — ИА Регнум. В Москве с начала 2022 года как самозанятые зарегистрировались более 11,5 тысячи человек. Это в пять раз больше, чем за аналогичный период 2020 года, сообщается на портале мэра столицы.

Цитата кф Поллок. реж. Эд Харрис. 2000. США За работой

По данным на 1 августа, количество самозанятых достигло 1,08 млн человек — это пятая часть всех самозанятых в России. За семь месяцев они перечислили в бюджет свыше 6,5 млрд рублей, что в 2,8 раза больше, чем за тот же период 2021 года.

Суммарный доход самозанятых с 2019 года в Москве к 1 августа 2022 года составил 461 млрд рублей. Большинство самозанятых работают репетиторами, тьюторами и коучами, занимаются фото- и видеосъемкой, копирайтингом и дизайном.

Как сообщало ИА REGNUM, за 3,5 года число самозанятых в Москве превысило 1 миллион человек.

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