Санкт-Петербург, 15 сентября, 2022, 12:19 — ИА Регнум. Власти Ленинградской области выставили на продажу 51% именных акций отеля «Звёздный» в Сочи, оцененных в 1,9 млрд рублей, сообщили 15 сентября в пресс-службе областной администрации.

t. me/lenobladminka Отель «Звездный» в Сочи

Ленобласти принадлежат 4 205 056 штук обыкновенных именных акций отеля от общего количества акций. Торги пройдут 26 сентября на электронной торговой площадке АО «Российский аукционный дом». Начальная цена лота составляет 1 932 286 000 рублей.

«Уставный капитал составляет 8 410 110, 00 рублей», — добавили в пресс-службе.

Отметим, четырёхзвёздочный отель находится в 2 км от пляжа «Стрекоза» и Сочинского дендрария.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти Ленобласти намерены избежать оформления банковских кредитов на 3,5 млрд рублей на покрытие дефицита бюджета. Однако в конце лета губернатор региона объявил, что власти области планируют воспользоваться свободными остатками 2021 года и ослаблением рубля, чтобы закрыть «дыру» в бюджете.