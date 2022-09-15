* талибы — запрещённая в России организация

Газни, Афганистан, 15 сентября, 2022, 11:34 — ИА Регнум. В афганской провинции Газни талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) приказали жителям уезда Навур сдать им 200 единиц огнестрельного оружия или выплатить их стоимость. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) перечислили имена 80 жителей этого уезда и дали им неделю на то, чтобы сдать оружие или внести сумму в миллионы афгани.

Источники добавили, что указанные лица бежали из этого района, а 20 старейшин, отправившихся в уездный центр для решения этого вопроса, были брошены в тюрьму талибским (организация, деятельность которой запрещена в РФ) главой уезда. Информации о судьбе задержанных пока нет.

Следует отметить, что в последние три дня в этом районе идут поквартирные обыски.

По словам местных жителей, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) при обысках ведут себя жёстко и грубо и даже ранили из огнестрельного оружия подростка .