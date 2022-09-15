Донецк, 15 сентября, 2022, 11:30 — ИА Регнум. Силы Донецкой Народной Республики совместно с ВС России уничтожили за прошедшие сутки более 30 боевиков ВСУ, сообщили 15 сентября в Народной милиции ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

«Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: два танка, одна гаубица Д-30, один полевой пункт управления и более 30 человек личного состава», — говорится в телеграм-канале ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, населённый пункт Майорск в Донецкой Народной Республике освобождён войсками ДНР и ЛНР при огневой поддержке Вооружённых сил РФ.

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