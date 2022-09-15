Газни, Афганистан, 15 сентября, 2022, 11:25 — ИА Регнум. В афганской провинции Газни были убиты женщина и четверо её детей. Об этом сообщает газета «8 Собх».

mosaic36 Убийство

Инцидент произошёл в кишлаке Гудлу уезда Зана-Хан.

Местные источники сообщают, что после убийства женщины и её детей неизвестные бросили их тела в колодец. Сверху они также бросили баллон с газом, чтобы никто не смог вытащить тела погибших.

Тела погибших были извлечены из колодца на следующий день. Пока неизвестно, почему эти люди были убиты.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Газни пока ничего не заявили по этому поводу.

Следует отметить, что шестимесячный ребёнок этой женщины выжил. Муж убитой живёт в Саудовской Аравии.