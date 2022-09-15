Москва, 15 сентября, 2022, 11:20 — ИА Регнум. В Россию прибыл новый постоянный представитель Евросоюза. Об этом 15 сентября сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире «Соловьёв Live».

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«У нас же есть постпредство ЕС. И, что самое главное, прибыл новый постпред, которому дали возможность здесь работать», — сказала Захарова

В начале сентября Маркус Эдерер оставил должность постпреда ЕС в России и уехал из страны.

Кроме того, постпред России при ЕС Владимир Чижов сообщил, что покинет Брюссель в ближайшее время в связи с окончанием командировки, которая продолжалась 17 лет.