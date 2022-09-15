Москва, 15 сентября, 2022, 11:08 — ИА Регнум. Действующий в РФ запрет на создание филиалов зарубежных банков является мерой весьма оправданной. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 сентября заявил заместитель директора института коммуникационного менеджмента ВШЭ Александр Пушко. Так он прокомментировал информацию о том, что банкам из дружественных стран могут разрешить открывать филиалы на территории России.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк

«Важно отметить, что действующий ныне запрет на создание филиалов зарубежных банков является мерой весьма оправданной. Так, например, странах Восточной Европы, где таких ограничений для открытия филиалов зарубежных кредитных организаций не было, национальные банки не выдержали конкуренции с глобальными игроками, их просто выбросили с рынка, — констатировал Пушко. — И теперь банковская система восточно-европейских стран оказалась представлена в основном американскими, английскими, немецкими, итальянскими, швейцарскими крупнейшими банками, точнее их филиалами. В нынешних условиях санкционных ограничений, филиалы банков из дружественных стран могли бы помочь в организации расчетов в национальных валютах по внешнеторговым операциям и привлечении инвестиций в экономику России».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Объединения работодателей малого и среднего предпринимательства Свердловской области, президент Института развития и адаптации законодательства Алексей Головченко заявил, что в настоящее время РФ нужно как можно больше иностранных банков.