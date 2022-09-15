Кишинёв, , 11:06 — REGNUM Партия коммунистов Молдавии и партия «Шор» 15 сентября вывели сторонников на акцию протеста в Кишинёве возле здания Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ). Трансляцию ведёт пресс-служба «Шор».

Акция протеста сторонников партии «Шор»

в Кишинёве partidulsor. md

Протестующие используют жёлтые шарики с надписью PAS (аббревиатура правящей партии «Действие и солидарность» — Partidul Acțiune și Solidaritate). Акция проходит под лозунгом «Шарик PAS лопнул».

Участники акции пришли с плакатами «Долой [президента] Майю Санду!», «Не хотим «правительство кизяка», «Обещания — дутые пузыри». Они недовольны экономической политикой властей страны, при которой топливо резко выросло в цене, а также нависла угроза остаться без российского газа.

Напомним, в октябре 2021 года при продлении соглашения на поставку газа в Молдавию Газпром потребовал выплачивать исторический долг, превысивший с учётом пени $700 млн. Молдавская сторона настояла на аудите задолженности и обязалась провести его до 1 мая 2022 года. После срыва этого срока Газпром продолжил поставки, назначив новый срок — 1 октября 2022 года. В Молдавии заявили, что и к этому сроку не проведут аудит.

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