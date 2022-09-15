Москва, , 11:02 — REGNUM В настоящее время размеры долговой проблемы в США несопоставимо больше, чем 50 лет назад. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 сентября заявил доцент департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Михаил Дорофеев.

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«Поскольку регуляторы намерены спровоцировать рецессию в США, они будут мягко намекать на это и повторять много раз публично, чтобы подготовить и рынки, и экономику, — сказал Дорофеев. — В 70-80 годы прошлого столетия экономика США проходила период очень существенного повышения процентных ставок и тогда была загнана в тупиковую ситуацию стагфляционной модели. Сегодня размеры долговой проблемы в США несопоставимо больше, чем 50 лет назад. Повышение процентных ставок в условиях такой чудовищной закредитованности мировой экономики вызывает большие опасения. С этой точки зрения видится возможная неготовность экономики США и всей мировой экономики к предстоящей рецессии».

По его словам, упорство монетарных регуляторов в повышении ставок и ограничения для бюджета, связанные с уже имеющимися неподъемными долгами, могут снова создать проблему стагфляции.

«Это очень плохо скажется на динамике долгосрочного экономического роста и технологического прогресса не только США, но всего мира», — сказал Дорофеев.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, представители ФРС уже сообщали, что для борьбы с ускоряющейся ключевой инфляцией требуется создать условия для рецессии американской экономики.

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