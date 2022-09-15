Краснодар, 15 сентября, 2022, 11:00 — ИА Регнум. Приём документов от кандидатов, желающих принять участие в конкурсе на пост главы администрации Краснодара, начался 15 сентября, сообщили в пресс-службе администрации города. Конкурсная комиссия начала работу в здании горадминистрации.

Krd.ru Администрация Краснодара

Комиссия в составе восьми человек приступила к работе накануне, 14 сентября. По распоряжению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева в состав конкурсной комиссии назначены директор департамента внутренней политики администрации Краснодарского края Александр Топалов, председатель Общественной палаты Краснодарского края Любовь Попова, начальник управления по взаимодействию с органами местного самоуправления департамента внутренней политики администрации Краснодарского края Василий Пархоменко, начальник управления правового обеспечения, реестра и регистра департамента внутренней политики администрации Краснодарского края Татьяна Мареева. От гордумы в комиссию вошли председатель думы Вера Галушко, первый заместитель председателя Галина Ермакова, председатель городской Общественной палаты Юрий Ткаченко и заместитель начальника управления делами городской думы Кирилл Перцев.

Конкурс по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования город Краснодар состоится 8 ноября. Документы от участников принимаются с 15 сентября до 14 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, пост главы администрации Краснодара освободился 19 августа после увольнения Андрея Алексеенко, который был назначен первым заместителем главы администрации Харьковской области — председателем совета министров Харьковской области.