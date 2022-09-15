Москва, 15 сентября, 2022, 10:54 — ИА Регнум. Рыба в реке Пугачёвка в Макаровском районе на Сахалине погибла из-за нехватки растворенного в воде кислорода, такие выводы экспертов глава Росприроднадзора Светалан Радионова опубликовала в своём телеграм-канале.

Лосось

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Сообщения о массовой гибели рыбы на Сахалине дошли до федерального надзорного ведомства. Радионова сообщила, что по сведениям Росрыболовства, в реке были взяты пробы воды и после лабораторных исследований специалисты пришли к выводу, что в ней не хватает кислорода. Помимо этого в реке ухудшились гидрохимические условия.

«Следим за ситуацией — при выявлении нарушений природоохранного законодательства будут приняты меры», — написала Радионова.

Как сообщало ИА REGNUM, На Сахалине в реке Пугачёвка всплыли на поверхность воды тонны мёртвой рыбы.