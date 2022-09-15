Новосибирск, 15 сентября, 2022, 10:45 — ИА Регнум. Согласие конфликтующих сторон отказаться от эскалации именно сейчас объясняется уязвимостью. Такое мнение ИА REGNUM высказал новосибирский политолог Сергей Бирюков, комментируя новость о том, что Ереван и Баку договорились о прекращении огня на армяно-азербайджанской границе.

Иван Шилов ИА REGNUM Армения

«Эту уязвимость ощущают сегодня многие малые и средние региональные державы в связи с резко возросшей нестабильностью в мире, когда цена даже малого конфликта резко возрастает, а последствия его и вовсе являются непредсказуемыми, — подчеркнул эксперт. — По всей видимости, России и Турции удалось в подобной ситуации убедить Баку и Ереван не допустить расконсервации и разрастания конфликта».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Армения и Азербайджан договорились прекратить огонь после столкновений на границе. По словам секретаря Совета безопасности Армении Армена Григоряна, к договорённости стороны пришли «при вовлечённости международного сообщества». Перемирие вступило в силу 14 сентября с 19:00 (мск).

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