Пекин, 15 сентября, 2022, 10:41 — ИА Регнум. Решительный протест выражают власти Китая Вашингтону по поводу законопроекта о предоставлении американской военной помощи Тайваню. Об этом 15 сентября заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

Mooc.chaoxing.com МИД КНР

По словам китайского дипломата, законопроект США о выделении Тайваню $4,5 млрд на военные закупки серьезно нарушает обязательства Вашингтона перед Пекином по этому вопросу, нарушает принцип «одного Китая», а также положения трех совместных китайско-американских коммюнике.

«Он является вмешательством во внутренние дела Китая, нарушает международное право и основные нормы международных отношений, а также направляет серьезный ложный сигнал сепаратистским силам, выступающим за независимость Тайваня», — сказала она.

Также Мао Нин уточнила, что «Китай решительно выступает против этого и уже сделал США строгое представление» по этому поводу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее законопроект о выделении Тайваню военной помощи на $4,5 млрд согласовал комитет по иностранным делам в Сенате Конгресса США.