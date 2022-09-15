Москва, 15 сентября, 2022, 10:34 — ИА Регнум. Гламурные патриоты в элите России должны понять, что альтернативы победы для России нет, а на «договорняк» Запад не пойдет, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в интервью белорусскому телеканалу ОНТ.

Арсений Горбаруков ИА REGNUM Сергей Кургинян

Кургинян заявил, что не стоит преуменьшать или преувеличивать то, что произошло в Харьковской области, но отметил, что ужасно стыдно перед населением на оставленных территориях, а также страшно горько за людей. Кроме того, очень многое из того, что происходило вызывает изумление у него как у человека, находящегося в запасе офицера с не худшим пониманием военного дела. Однако, главное, по его словам, сейчас — нащупать наши болевые точки. Например признать, что современные офицеры совершенно плохо понимают, что такое взаимодействие родов войск.

«Начинаются вопли, что вообще это был отход по приказу верховного и так далее. Но я же еще политолог. Если бы это был приказ, что части Росгвардии первыми бы отошли, а они не отошли. Это факт, или не факт? Значит мы видим здесь другую композицию. А эта композиция в нашей тухлой реальность возможна всегда. Это тухлая реальность, это реальность денежек. Никто вам не говорит, какие именно серые операции можно осуществлять в этой реальности. Менять ее надо. И не только под сегодняшнюю ситуацию… Дело в том, что Запад объявил нас навсегда экзистенциальным противником», — продолжил Кургинян.

А в этой ситуации выстоять с нынешними СМИ, с нынешней реальностью, с нынешней системой образования, с таким оборонзаказом, как сейчас, когда передовые военные изделия уходят за рубеж, а не на фронт, выстоять Россия не может в принципе. Кроме того, России нужна профессиональная трехмиллионная армия совершенно иного качества военной подготовки. Для этого необходимо собрать всех, кто еще остался из тех, кто понимает, что такое взаимодействие родов войск и заново начать учить людей сообразуясь с современной действительностью.

«Надо уйти от парадных маневров на парадных полигонов и работать по-настоящему. Надо понять, что против тебя воюет очень мощный враг. Не надо здесь преуменьшать что-то. Мощный, начиненной нацистской идеологией… Да, тяжело, да мне лично стыдно за произошедшее, и что, мы будем поддаваться этим чувствам, или ковать победу? Мы будем ковать победу, и пусть эти гламурные патриоты запомнят, что альтернативы ей нет. Никаких договорняков не будет. «Гадину» под названием «наш народ» и «наше государство» решено добить. Значит, либо мы победим, либо нас не будет», — добавил Кургинян.

Если до этого дойдут те, кто принимает решения, но до сих пор держится за гламурную праздничную реальность, мы поставленные задачи решим, но нам будут предстоять все новые и новые задачи.