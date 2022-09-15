Наш позор под Харьковом — отражение тухлой гламурной реальности — Кургинян
Москва, 15 сентября, 2022, 10:34 — ИА Регнум. Гламурные патриоты в элите России должны понять, что альтернативы победы для России нет, а на «договорняк» Запад не пойдет, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в интервью белорусскому телеканалу ОНТ.
Кургинян заявил, что не стоит преуменьшать или преувеличивать то, что произошло в Харьковской области, но отметил, что ужасно стыдно перед населением на оставленных территориях, а также страшно горько за людей. Кроме того, очень многое из того, что происходило вызывает изумление у него как у человека, находящегося в запасе офицера с не худшим пониманием военного дела. Однако, главное, по его словам, сейчас — нащупать наши болевые точки. Например признать, что современные офицеры совершенно плохо понимают, что такое взаимодействие родов войск.
А в этой ситуации выстоять с нынешними СМИ, с нынешней реальностью, с нынешней системой образования, с таким оборонзаказом, как сейчас, когда передовые военные изделия уходят за рубеж, а не на фронт, выстоять Россия не может в принципе. Кроме того, России нужна профессиональная трехмиллионная армия совершенно иного качества военной подготовки. Для этого необходимо собрать всех, кто еще остался из тех, кто понимает, что такое взаимодействие родов войск и заново начать учить людей сообразуясь с современной действительностью.
Если до этого дойдут те, кто принимает решения, но до сих пор держится за гламурную праздничную реальность, мы поставленные задачи решим, но нам будут предстоять все новые и новые задачи.