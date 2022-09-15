Новосибирск, 15 сентября, 2022, 10:34 — ИА Регнум. В Новосибирской области ведётся активная работа по повышению доступности и качества услуг связи для жителей отдалённых районов. Об этом заявил министр цифрового развития и связи региона Сергей Цукарь во время выездной проверки в Чистоозерный, Баганский и Купинский районы.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Вышка сотовой связи

«По проекту устранения цифрового неравенства строятся вышки сотовой связи в населённых пунктах с численностью до 500 жителей, — сказал Цукарь. — Список сёл и деревень, куда придут связь и высокоскоростной интернет в ближайшем будущем, будет скорректирован с учётом пожеланий местного населения».

По его словам, в 2022 году идёт строительство вышек в 35 населённых пунктах.

Напомним, что цифровая трансформация — одна из национальных целей развития России до 2030 года, предусмотренных Указом президента Владимира Путина.