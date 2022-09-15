Стокгольм, 15 сентября, 2022, 10:37 — ИА Регнум. В ночь на 15 сентября стало известно, что правая оппозиция во главе с Умеренными и их лидером Ульфом Кристерссоном выиграла парламентские выборы Швеции. Об этом сообщили все крупнейшие шведские СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Ульф Кристерссон и Магдалена Андерссон

В интервью журналистам на импровизированной пресс-конференции партсекретарь Умеренных Гуннар Стрёммер объявил, что теперь в стране будет новое правительство.

«Когда … мы получили результаты выборов, стало ясно, что люди проголосовали за перемены и смену правительства», — сказал он.

Стрёммер также признал, что оппозиция вела переговоры о формировании правительства еще со дня голосования 11 сентября, когда под утро стало точно известно, что премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон, которая также в ночь на 15 сентября объявила о своей отставке, проиграла на выборах.