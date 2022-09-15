Die Welt: Шольц заявлением о Киеве вывел из себя США
Берлин, 15 сентября, 2022, 10:24 — ИА Регнум. Заявление канцлера Германии Олафа Шольца об отказе поставлять киевскому режиму некоторые виды техники вывело из себя власти США, пишет немецкое издание Die Welt.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
Шольц и Байден
«Американскому терпению пришел конец: долгое время Берлин прикрывался нарративом о поставках оружия на одном уровне с США», — пишет издание.
Отмечается, что в глазах администрации президента США Джо Байдена нерешительный курс Шольца является не просто стилистической разницей, теперь Белый дом ставит под сомнение принципиальную лояльность канцлера ФРГ Киеву.