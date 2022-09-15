Луганск, 15 сентября, 2022, 10:21 — ИА Регнум. За последние сутки Народная милиция ЛНР уничтожила до 45 человек личного состава ВСУ. Об этом 15 сентября сообщил официальный представитель НМ ЛНР Иван Филипоненко.

Stealth 007 Символы ЛНР

Он рассказал, что противник в ходе боестолкновений понёс большие потери в живой силе и технике. В частности, уничтожено до 45 киевских боевиков, два БТР и шесть единиц специальной автотехники.

Филипоненко добавил, что противник продолжает обстрелы гражданских объектов, в результате погибла 18-летняя девушка.