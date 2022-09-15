Южно-Сахалинск, 15 сентября, 2022, 10:19 — ИА Регнум. Группа волонтёров «Сахалин. Своих не бросаем» отправила участникам спецоперации в защиту Донбасса груз стоимостью 5 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве островного региона.

Квадрокоптер

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Волонтёры закупили и передали бойцам Донбасса квадрокоптеры, генераторы, рации, радиостанции, спальники, одежду, провизию и другое необходимое имущество.

Средства на закупку помощи собраны не только с помощью пожертвований — волонтёры изготавливают футболки и кружки с надписями «V», «Сахалин, своих не бросаем», все вырученные средства от продажи которых направляются на приобретение необходимого для спецоперации оборудования.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке предприниматели объединились в группу и оказывают помощь участникам специальной операции в защиту Донбасса. Так была отправлена уже третья партия квадрокоптеров.