Петропавловск-Камчатский, 14 сентября, 2022, 12:15 — ИА Регнум. На Камчатке предприниматели объединились в группу и оказывают помощь участникам специальной операции в защиту Донбасса. Так была отправлена уже третья партия квадрокоптеров. Об этом в эфире программы «Камчатка: Своих не бросаем» рассказал предприниматель Эдуард Бондаренко.

Квадрокоптер

Читайте также: Участвующий в СВО российский спецназ получил новые снайперские винтовки

Он пояснил, что в начале спецоперации хотел поехать в Донбасс добровольцем, но коллеги отговорили и убедили Эдуарда в том, что «на месте от него будет больше пользы» — помогать в выполнении боевых задач можно и с Камчатки.

Пообщавшись с военными, жители края узнали, что им необходимы средства связи, слежения, медикаменты и другое оборудование.

«У меня, у моих знакомых есть возможность напрямую с Китая делать заказ товаров, в том числе квадрокоптеров и прочего, доставлять их в Россию. Сейчас мы отправили уже три заказа, в работе четвёртый. Наши ребята очень благодарны, говорят, что теперь, как они выразились, у них есть целая эскадрилья квадрокоптеров. Эта техника помогает им не вступать в прямой контакт с противником, а отправлять квадрокоптеры на линию фронта», — рассказал Эдуард Бондаренко.

Как сообщало ИА REGNUM, партия новейших армейских снайперских винтовок Чукавина (СВЧ) была получена российским спецназом, который принимает участие в специальной военной операции (СВО) Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации и демилитаризации на территории б. УССР.