Курск, 15 сентября, 2022, 10:18 — ИА Регнум. Огневые точки ВСУ, с которых вёлся обстрел приграничных населённых пунктов Курской области, подавлены. Об этом 15 сентября в телеграм-канале написал губернатор региона Роман Старовойт.

Kremlin.ru Роман Старовойт

«Ночь в приграничных районах Курской области прошла спокойно, но вчера в течение дня со стороны [территории бывш. УССР] обстреливали позиции наших бойцов недалеко от деревни Елизаветовка Глушковского района. Ответным огнём огневые точки [националистов] были подавлены. Хочу сказать спасибо нашим защитникам!» — написал Старовойт.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала сентября уже несколько раз подвергалось обстрелам с территории б. УССР курское село Тёткино.