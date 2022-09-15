София, 15 сентября, 2022, 10:17 — ИА Регнум. Единовременную материальную помощь для первоклассников в Болгарии накануне Дня знаний получили 60 тыс. болгарских семей. Об этом 15 сентября сообщает БНР.

PavelD Болгария

Согласно официальной информации, соответствующие выплаты были инициированы действующим кабинетом министров страны в рамках программы школьной реформы. Предполагалось, что средства в размере 300 левов ($170) должны быть истрачены родителями идущих в первый класс детей исключительно на учебные пособия и письменные принадлежности.

Ранее действующий премьер-министр Болгарии Гылыб Донев заявил, что кабмин страны будет и в дальнейшем выделять денежные средства на поддержку учеников начальных классов. Для этого из болгарского госбюджета выделено более $40 млн.

Напомним, новый учебный год в Болгарии традиционно стартует 15 сентября.