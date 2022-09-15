Курск, 15 сентября, 2022, 10:11 — ИА Регнум. Огневые точки ВСУ, обстрелявшие территорию Курской области, подавлены, сообщил 15 сентября губернатор региона Роман Старовойт.

Дарья Антонова ИА REGNUM Роман Старовойт

Он рассказал, что ночь в приграничных районах прошла спокойно, но вчера со стороны территории б. УССР обстреливали местность у деревни Елизаветовка Глушковского района.

«Ответным огнём огневые точки [киевских боевиков] были подавлены», — написал Старовойт.