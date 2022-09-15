Сочи, Краснодарский край, 15 сентября, 2022, 10:08 — ИА Регнум. Формирование смерчей над Чёрным морем в районе Сочи прогнозируется 15 сентября, объявлено штормовое предупреждение, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

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Опасность формирования смерчей над морем имеется на участке Магри-Веселое, уточнили в ведомстве.

В мэрии Сочи подчеркнули, что на время действия штормового предупреждения купание в море запрещено.

«Все городские службы работают в усиленном режиме. Спасатели рекомендуют жителям и гостям Сочи принять все необходимые меры предосторожности, а также временно отказаться от отдыха у воды», — уточнили в администрации города.

Между тем, очевидцы в соцсетях сообщают о мощном шторме у побережья Анапы.