Нур-Султан, , 10:07 — REGNUM Казахстан готов провести чемпионат мира по хоккею в 2027 году. Об этом 15 сентября заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев на встрече с прибывшим в Нур-Султан главой Международной федерации хоккея Люком Тардифом, сообщает пресс-служба главы государства.

Казахстан Иван Шилов © ИА REGNUM

«Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Международная федерация хоккея никогда в своей истории не проводила чемпионаты высшего уровня в азиатском регионе», — отметили в пресс-службе.

Сообщается, что Токаев рассказал о росте популярности хоккея в республике. Глава федерации поблагодарил президента за внимание к развитию хоккея, и сказал, что в Казахстане есть инфраструктура, которая необходима для проведения международных соревнований высокого уровня.

Напомним, заявки на проведение чемпионата мира по хоккею будут рассматриваться в мае 2023 года.