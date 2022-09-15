Брянск, , 10:09 — REGNUM Празднование 79-й годовщины освобождения от немецко-фашистских захватчиков и 1037-летие со дня основания Брянска пройдёт 17 сентября без культурно-развлекательных мероприятий. Об этом 15 сентября в социальных сетях сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Курган Бессмертия в Брянске Анна Кумицкая © ИА REGNUM

Традиционно жители города смогут принять участие в возложении цветов к воинским мемориалам. Также состоится митинг «Мы этой памяти верны!», посвящённый тем, кто воевал на фронте, в партизанских отрядах или ковал Победу в тылу. Однако в праздничный день не будут проводиться культурно-развлекательные мероприятия.

«Наш святой долг — отдать дань уважения поколению победителей, ветеранам, всем тем, кто не пощадил свои жизни за нашу с вами свободу и мир на земле. Несмотря на сложившуюся ситуацию, мы проведём День освобождения Брянщины в знак памяти о героях, освободивших нашу землю от фашизма, а также в поддержку всех тех, кто сегодня защищает мирных жителей Донбасса и рубежи нашей Родины», — уточнил губернатор.

В преддверии памятной даты в Брянске на дому поздравляют ветеранов Великой Отечественной войны — для них устраивают торжественные марши отряды юнармейцев и дарят музыкальные подарки творческие коллективы.