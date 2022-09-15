Брянские власти отменили культурно-развлекательную программу на День города
Брянск, 15 сентября, 2022, 10:09 — ИА Регнум. Празднование 79-й годовщины освобождения от немецко-фашистских захватчиков и 1037-летие со дня основания Брянска пройдёт 17 сентября без культурно-развлекательных мероприятий. Об этом 15 сентября в социальных сетях сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
Традиционно жители города смогут принять участие в возложении цветов к воинским мемориалам. Также состоится митинг «Мы этой памяти верны!», посвящённый тем, кто воевал на фронте, в партизанских отрядах или ковал Победу в тылу. Однако в праздничный день не будут проводиться культурно-развлекательные мероприятия.
В преддверии памятной даты в Брянске на дому поздравляют ветеранов Великой Отечественной войны — для них устраивают торжественные марши отряды юнармейцев и дарят музыкальные подарки творческие коллективы.