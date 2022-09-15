Васильевка, Украина, 15 сентября, 2022, 10:20 — ИА Регнум. Почти в два раза вырос поток беженцев с подконтрольных Киеву территорий б. УССР на пункте пропуска «Васильевка» в Запорожской области. Об этом глава администрации Васильевского района Наталья Романиченко сообщила 15 сентября журналистам.

Александр Полегенько ИА REGNUM Столовая для беженцев с территории б. УССР

Только в Васильевке люди могут перейти на освобождённые территории. Они едут в Россию или возвращаются домой в Запорожскую область. Десятки автомобилей с людьми ожидают на КПП.

«Если раньше на наши освобождённые территории возвращались 500-700 машин [в день], на данный момент больше тысячи», — сказала Романиченко.

По её словам, поток людей со стороны подконтрольных Киеву территорий значительно вырос. Люди покидают Харьковскую область, есть те, кто возвращается в Мариуполь, ДНР и ЛНР.

Ожидающим пропуска раздают воду и продуктовые наборы. Власти Васильевки готовы предоставить людям жильё и всё необходимое.

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