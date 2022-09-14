Женева, Швейцария, 14 сентября, 2022, 22:55 — ИА Регнум. Более 12,6 миллиона человек выехали с территории б. УССР в соседние страны после начала специальной военной операции России, при этом более 5,7 миллиона человек позднее вернулись обратно. Такие данные приводит 14 сентября Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).

Александр Полегенько ИА REGNUM Пункт временного размещения беженцев с территории б. УССР в Джанкое

По сведениям организации, в общей сложности в страны Европы прибыли 7 283 716 беженцев, из них 4 034 631 человек был зарегистрирован в этих странах в рамках национальных программ временной защиты и помощи.

В том числе, согласно данным УВКБ, в Россию за период с начала специальной военной операции прибыли 2 593 209 беженцев с территории б. УССР, в Польшу — 1 379 470, в Германию — 1 003 029, в Чехию — 431 462, в Италию — 153 664, в Турцию — 145 000, в Испанию — 141 846, в Болгарию — 133 775, в Великобританию — 122 900, во Францию — 101 369.

Внутренне перемещенными лицами на территории б. УССР, согласно оценкам Международной организации по миграции, стали более 6,9 миллиона человек.