Саратов, 15 сентября, 2022, 10:01 — ИА Регнум. Церемония вступления в должность губернатора Саратовской области Романа Бусаргина запланирована на 16 сентября. Участие в мероприятии примет полпред президента России в ПФО Игорь Комаров, сообщает пресс-служба правительства Саратовской области.

Saratov. gov.ru Роман Бусаргин

Инаугурация состоится в Большом зале регионального правительства в 12:30 (местное время). Прямую трансляцию мероприятия будут вести местные теле- и радиоканалы.

Напомним, 14 сентября члены избирательной комиссии Саратовской области признали выборы губернатора региона и депутатов областной думы состоявшимися и действительными.

После обработки бюллетеней на должность губернатора Саратовской области избран Роман Бусаргин («Единая Россия»). Его поддержали 716 974 человека, или 72,55% голосов от общего количества избирателей.

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