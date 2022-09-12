Саратов, , 14:15 — REGNUM Встречу с кандидатами на должность главы Саратовской области Ольгой Алимовой, Артемом Чеботаревым, Дмитрием Пьяных и Александром Ванцовым провел 12 сентября избранный по предварительным итогам голосования временно исполняющий обязанности губернатора Роман Бусаргин. Об этом сообщает пресс-служба главы области.

Выборы Дарья Антонова © ИА REGNUM

Бусаргин поблагодарил оппонентов за открытую и честную борьбу, пообещав проанализировать совместно предвыборные программы.

«Цель у всех нас одна — развитие Саратовской области. У вас много интересных идей, которые могли бы войти в повестку регионального правительства», — сказал Бусаргин.

В новом созыве Саратовской облдумы будут представлены все ведущие политические партии. Избранный глава региона выразил надежду, что это поможет конструктивному диалогу для развития Саратовской области и улучшения жизни населения.

Все кандидаты на пост главы региона намерены сотрудничать по различным направлениям.

По итогам обработки 99,7% протоколов на выборах губернатора Саратовской области Роман Бусаргин («Единая Россия») набрал 72,47% голосов, Ольга Алимова (КПРФ) — 14,24%, Артем Чеботарев («Справедливая России — Патриоты — За правду») — 5,73%, Дмитрий Пьяных (ЛДПР) — 4,52%, Александр Ванцов (Всероссийская политическая партия «Родина») — 2,12%. В выборах приняли участие 53,6% от общего числа избирателей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области численность избирателей составляет 1 835 253 человека.

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