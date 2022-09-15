Астана, 15 сентября, 2022, 09:58 — ИА Регнум. Депутаты маслихата (городского совета) Нур-Султана в ходе заседания 15 сентября поддержали переименование столицы Казахстана в Астану. Трансляцию ведёт пресс-служба горсовета.

(сс) Ninara Нур-Султан

«На сессию выносится вопрос о том, чтобы вернуть столице прежнее название — Астана. Поступило официально 17 предложений», — сказал перед голосованием глава Управления по развитию языков и архивного дела Сакен Есиркеп.

Секретарь маслихата Ерлан Каналимов в ходе публичных слушаний заявил, что депутаты готовы извиниться перед жителями столицы за то, что в 2019 году согласились переименовать город.

Стоит отметить, что далее вопрос о возвращении столице названия Астана рассмотрят в ономастической комиссии и в правительстве страны. Если там переименование будет одобрено, то окончательное решение примет президент республики.