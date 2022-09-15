Казань, , 09:50 — REGNUM Казанский «Ак Барс» одержал победу над нижегородским «Торпедо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 2:1.

Игроки команды «Ак Барс» радуются победе Дарья Драй © ИА REGNUM

В составе «Ак Барса» шайбы забросили нападающие Кирилл Семёнов и Вадим Шипачёв. У «Торпедо» отличился форвард Василий Атанасов.

На сегодняшний день «Ак Барс» занимает третье место в Восточной конференции, на счету команды семь очков. «Торпедо» идёт на восьмом месте в Западной конференции с шестью очками.

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