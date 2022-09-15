Москва, 15 сентября, 2022, 09:45 — ИА Регнум. Московское «Динамо» одержало победу над «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 2:0.

(сс) Oleg Bkhambri (Voltmetro) Динамо КХЛ

В составе «Динамо» шайбы забросили нападающие Владислав Кодола и Дмитрий Рашевский.

На сегодняшний день «Динамо» занимает второе место в Западной конференции, на счету команды 10 очков. «Сочи» идёт на 11-м месте в Западной конференции с двумя очками.

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